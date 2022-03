5.500 Menschen an einem Tag evakuiert - Wereschtschuk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Neun von 14 humanitären Korridoren, die für Sonntag, den 13. März, vorgesehen waren, haben funktioniert. Mehr als 5.500 Menschen wurden nach dem Beschuss evakuiert. Dies erklärte die stellvertretende Ministerpräsidentin für die Wiedereingliederung der vorübergehend besetzten Gebiete der Ukraine, Iryna Wereschtschuk.

„Insgesamt ist es uns heute gelungen, mehr als 5,5 Tausend Menschen aus dem ständigen Beschuss zu befreien“, sagte sie bei einem Briefing.

So wurden beispielsweise 3.950 Menschen in der Region Kiew evakuiert, 600 Menschen wurden beim dritten Versuch, den Korridor zu öffnen, aus der Stadt Borodyanka gerettet und nach Schytomyr gebracht.

„Das Dorf Peremoga in der Baryshevskaya OTG – durch sehr angespannte Verhandlungen ist es uns heute gelungen, tausend Menschen zu befreien. Der Bewohner hielt sich nicht an die Zusagen, die er gemacht hatte, und zwang die Menschen zurück in die Bunker und Keller, aus denen sie in der Hoffnung herausgekommen waren, dem gefährlichen Ort zu entkommen“, betonte Wereschtschuk.

Sie fügte hinzu, dass 375 Menschen, darunter 198 Kinder, aus dem Dorf Velyka Dymyrka evakuiert worden seien. 600 Menschen wurden aus der Stadt Bucha evakuiert, und 1.000 Ukrainer wurden aus Dörfern im Autonomen Kreis Dymerskoje evakuiert.

Außerdem wurden 1,6 Tausend Menschen aus der Region Luhansk evakuiert. Im Einzelnen sind es aus Lyssytschansk 400 Personen, aus Rubischne 350, aus Sjewjerodonezk 600 und aus der Stadt Kreminna 250 Personen.

„Gleichzeitig funktionierten die humanitären Korridore für fünf Siedlungen nicht, weil die russischen Streitkräfte gegen die getroffenen Vereinbarungen verstießen“, so Wereschtschuk.

Mariupol stehe unter ständigem Beschuss und „die humanitäre Fracht ist in Berdjansk – auf halbem Weg zur Stadt – blockiert geblieben“, sagte sie.

„Wir werden morgen früh den Versuch wieder aufnehmen, unsere Heimatstadt Mariupol zu erreichen“, sagte der stellvertretende Ministerpräsident.

Auch die Bewohner der Städte Popasna, Shchastye und der Siedlung Gorny konnten wegen des Beschusses nicht evakuiert werden.

„Die Stadt Polohy in der Region Saporischschja – der Korridor war aufgrund des ständigen Beschusses blockiert“, fügte Wereschtschuk hinzu.

Ein Evakuierungszug wurde im Donbass beschossen, es gab Verletzte.