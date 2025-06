Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Evraz Group, die dem russischen Milliardär Roman Abramovich gehört, hat vom britischen Office of Financial Sanctions Enforcement (OFSI) die Erlaubnis erhalten, ihren nordamerikanischen Geschäftsbereich an den Atlas Fund (Connecticut), einen Stahlfonds, zu verkaufen.

Dies berichtet die Moscow Times.

Das Geschäft wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 abgeschlossen sein.

Die Bedingungen beinhalten eine Vorauszahlung von 50 Millionen Dollar und eine aufgeschobene Gegenleistung von bis zu 450 Millionen Dollar, die gezahlt wird, wenn bestimmte finanzielle Ziele nach der Transaktion erreicht werden. Der erhaltene Betrag wird bestenfalls fünfmal geringer sein als der Betrag, den Evraz in seine US-Stahlanlagen investiert hat.

Der Zeitung zufolge wird der Ausstieg aus dem US-Markt für Abramovich enorme Verluste mit sich bringen.

Die Gesamtkosten für den Erwerb der US-Aktiva werden auf 5,2 Mrd. $ geschätzt: 2,3 Mrd. $ für Oregon Steel Mills, 565 Mio. $ für Claymont Steel und weitere 4 Mrd. $ für die Aktiva der schwedischen SSAB.

Ein Teil dieser Vermögenswerte wurde anschließend für 1,7 Milliarden Dollar an die russische TMK verkauft, wodurch die Verluste teilweise ausgeglichen werden konnten. Abramovich und seine Kollegen werden durch die Investition zwischen 90% und 96% ihrer Investition verlieren.

Um es kurz zu machen:

Die britische Regierung hat Roman Abramowitsch, dem ehemaligen Besitzer des Chelsea Football Club, gedroht, ihn zu verklagen, um sicherzustellen, dass der Erlös aus dem Verkauf des Clubs zur Unterstützung der Ukraine verwendet wird.