Angriff auf Kertsch: Die Medien haben Satellitenbilder veröffentlicht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Journalisten des Projekts Schemes haben Satellitenbilder von Planet Labs veröffentlicht, auf denen Sie den Ort der Niederlage bei Kertsch und ein Kriegsschiff, das ebenfalls beschädigt aussieht, sehen können. Es wurde am Sonntag, den 5. November bekannt.

„Meinen Daten zufolge befand sich zum Zeitpunkt der Explosionen am 4. November nur ein einziges Schiff, das Raketen der Kalibr-Klasse transportieren kann, nämlich die Askold, in Kertsch. Ich denke, dass dieses Schiff, wie wir sehen können, bereits am Liegeplatz lag und in Ordnung gebracht wurde, so dass es im Dezember übergeben werden sollte“, sagte Kapitän 1. der Marine in Reserve Andrij Ryzhenko gegenüber Reportern.

Er fügte hinzu, dass der obere Teil der Askold merklich beschädigt ist, aber schwimmfähig bleibt. Wir sprechen über das kleine Raketenschiff des Projekts 22800 Karakurt. Es kann bis zu 8 Kalibr-Raketen transportieren. Die Niederlage eines solchen Schiffes ist wichtig für die Sicherheit der Ukraine.

Wir möchten daran erinnern, dass ukrainische Piloten am 4. November Luftangriffe auf die Infrastruktur der Werft Zaliv in Kertsch geflogen haben. Ein russisches Schiff wurde dabei erheblich beschädigt.

In der Zwischenzeit berichteten russische Gruppen in den sozialen Medien, dass es sich bei dem Schiff um das kleine Raketenschiff Askold handelte, das gerade auf seine volle Einsatzfähigkeit vorbereitet wurde.

Und das russische Verteidigungsministerium gab zu, dass das Schiff, das sich in der Fabrik befand, durch den Treffer eines feindlichen Marschflugkörpers „beschädigt“ wurde.