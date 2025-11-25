Der Angriff auf Kyjiwshchyna: Fotos der Nachwirkungen sind erschienen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In Bila Zerkwa wurde ein vierstöckiges Wohngebäude durch den Angriff beschädigt. Ein 14-jähriges Kind wurde verletzt.

In der Nacht schlugen russische Truppen in den Bezirken Browary, Bila Zerkwa und Wyschhorod der Region Kyjiw zu. In der Stadt Bila Zerkwa wurde bei dem Angriff ein 4-stöckiges Wohnhaus beschädigt. Dies teilte der Pressedienst des staatlichen Rettungsdienstes am Dienstag, den 25. November mit.

Die Rettungskräfte evakuierten 46 Menschen aus dem Haus und seinem Keller, der den Bewohnern als Unterschlupf diente. Vier weitere Häuser wurden vollständig zerstört. Ein 14-jähriges Kind wurde verletzt.

Derzeit sind Zelte des Staatlichen Notstandsdienstes und der Rotkreuzgesellschaft im Einsatz, um die Menschen zu wärmen, und die Bevölkerung erhält alle notwendige Hilfe. Auch Psychologen des Staatlichen Notfalldienstes sind vor Ort im Einsatz.

Die Demontage der Strukturen der nahegelegenen Wohngebäude geht weiter.

Wir erinnern daran, dass die Russen heute Nacht die Region Kiew mit Raketen und Drohnen beschossen haben. In Bila Zerkwa wurde ein 14-jähriges Mädchen verletzt.

Auch in der Nacht des 25. November griffen die Russen Kiew mit Raketen und Drohnen an. Infolge des feindlichen Angriffs wurden zwei Menschen getötet.