Angriff auf die Region Dnipropetrowsk: Es gibt Opfer und Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Durch den Beschuss der Gemeinde Pokrovska wurden zwei Männer getötet und vier weitere verwundet.

Das russische Militär hat den Bezirk Sinelnikowskij der Region Dnipropetrowsk mit korrigierten Luftbomben und Drohnen massiv angegriffen. Dabei wurden zwei Menschen getötet, vier weitere wurden verwundet. Dies meldete der Pressedienst des Staatlichen Notdienstes am Dienstag, den 4. November.

In der Gemeinde Pokrovskaya wurden bei einem Luftangriff auf das Zentrum des Dorfes zwei Männer, darunter ein Polizist, getötet, vier weitere Menschen wurden verletzt, darunter ein Polizist.

Ein Geschäft und ein PKW fingen auf einer Fläche von 200 Quadratmetern Feuer. Das Feuer wurde von Feuerwehrleuten gelöscht. Geschäfte, Handelspavillons, ein Café, ein Friseursalon, Autos und ein fünfstöckiges Wohngebäude wurden beschädigt.

In der Gemeinde Petropavlivska geriet ein Haus im privaten Wohnbereich durch einen Anschlag in Brand. Das Feuer, das eine Fläche von 70 Quadratmetern einnahm, wurde von den Rettungskräften gelöscht. Es wurden auch Privathäuser, Nebengebäude und Autos beschädigt.

Wir werden daran erinnern, dass früher in der Region Dnipropetrowsk infolge russischer Angriffe eine Person getötet und 11 weitere verletzt wurden.

Die Opfer waren Militärangehörige und Kinder. Streik auf den Bau der Streitkräfte der Ukraine