Die Banken haben zum ersten Mal mehr Bargeld in Euro als in Dollar in die Ukraine importiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Seit April haben die Ukrainer das Interesse verloren, ihre Devisenreserven mit Dollar aufzufüllen. Der Euro wird immer mehr zur Hauptwährung für Ersparnisse.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Daten der Nationalbank der Ukraine (NBU).

Nach Angaben der Nationalbank der Ukraine beliefen sich die Bargeldeinfuhren der Banken in die Ukraine im Juli 2025 auf 732 Millionen Dollar.

Die Banken importierten Bargeld im Wert von 332 Millionen Dollar und 395 Millionen Euro (im Gegenwert) in die Ukraine.

Die Nationalbank der Ukraine veröffentlicht die Daten seit Januar 2012. In diesem Zeitraum überstieg das Volumen an Euro-Bargeld zum ersten Mal das Volumen an Dollar.

Gleichzeitig exportierten die Banken Bargeld im Wert von 299 Millionen Dollar. Darunter wurden Dollar im Wert von 285 Millionen Dollar und Euro im Wert von 14 Millionen Dollar abgezogen.

Interesse am Euro

Ab April 2025 begannen die Ukrainer, mehr Euro in bar zu kaufen. Dies ist auf die Aufwertung des Euro und Berichte über einen Vertrauensverlust in den Dollar aufgrund der Maßnahmen der US-Regierung zurückzuführen.

Nach Angaben der ukrainischen Nationalbank sank die Nettonachfrage nach Bargeld-Dollar im 2. Quartal 2025 auf 0,1 Mrd. $ gegenüber 1,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die Nachfrage nach Euro-Bargeld ist dagegen leicht zurückgegangen.

Der Anteil des Dollars am Devisenvolumen ist seit Anfang des Jahres stetig zurückgegangen. Im Juli verstärkte sich der Trend: Die Nettokäufe von Dollar beliefen sich auf 17 Millionen Dollar, während die Eurokäufe in Dollar ausgedrückt 312 Millionen Dollar betrugen.

Gleichzeitig ist die Nationalbank der Ukraine davon überzeugt, dass die dominierende Rolle des Dollars in der Welt nicht in Gefahr ist.