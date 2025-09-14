Es ist bekannt geworden, womit die Russische Föderation die Ukraine in der Nacht angegriffen hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

An drei Orten wurden Treffer durch eine Rakete und sechs Kampfdrohnen sowie an zwei Orten herabfallende Trümmerteile registriert.

Russland hat die Ukraine in der Nacht zum 14. September mit einer Iskander-Rakete und 58 Kampfdrohnen angegriffen. Die Luftabwehr hat 52 Drohnen zerstört. Dies geht aus der morgendlichen Zusammenfassung der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine hervor.

„In der Nacht zum 14. September (ab 21:00 Uhr am 13. September) griff der Feind die ballistische Rakete Iskander-M/KN-23 und 58 Schlagdrohnen Schahed, Gerbera und Drohnen anderer Typen aus den Richtungen Kursk, Brjansk, Millerowo, Primorsko-Achtarsk – der Russischen Föderation an, mehr als 25 davon – Schaheds“, heißt es in dem Bericht.

Die Flugabwehrkräfte zerstörten ab 9:00 Uhr 52 russische Drohnen der Typen Schahed, Gerber und andere im Norden, Süden, Osten und Zentrum des Landes.

An drei Orten wurden ein Raketentreffer und sechs Drohnentreffer verzeichnet, an zwei Orten fielen Trümmer.

Der Luftangriff wurde von Luftstreitkräften, Flugabwehrraketen, Einheiten für elektronische Kampfführung und unbemannte Systeme sowie mobilen Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Die Luftwaffe warnt, dass die Russische Föderation am Morgen des 14. September mit einer neuen Welle unbemannter Luftfahrzeuge aus nordöstlicher Richtung angreifen wird.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die russischen Streitkräfte in der Nacht zum 7. September einen kombinierten Angriff auf das Territorium der Ukraine unter Einsatz von mehr als 800 Kampfdrohnen und bodengestützten Raketen gestartet haben. Die meisten der feindlichen Ziele konnten abgeschossen werden. Im ganzen Land wurden vier Menschen getötet und mehr als 44 verletzt. Insbesondere wurden eine 32-jährige Frau und ihr zwei Monate alter Sohn in Kiew getötet.