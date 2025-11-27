Berehove und Budapest werden eine direkte Verbindung haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die neu gebaute europäische Eisenbahnlinie wird die zakarpatischen Städte Berehove und Tschop mit Budapest und Nyiregyhaza in Ungarn verbinden.

Dies geht aus einer Mitteilung von Ukrsalisnyzja hervor.

Es wird darauf hingewiesen, dass ab dem 14. Dezember die Züge Nr. 36/35,32/37 Budapest – Nyiregyhaza – Berehove über den Bahnhof Ferihegy (Budapest International Airport) und Tschop in die Ukraine fahren werden.

Außerdem ermöglicht Ihnen ein zusätzlicher Regionalzug Nr. 644/647 Uschhorod – Záhony (über Tschop), in Záhony in einen der regulären Züge der Ungarischen Eisenbahnen nach Budapest umzusteigen.

Zur Erinnerung:

Der neue Fahrplan von Ukrsalisnyzja für 2025-2026, der am 14. Dezember veröffentlicht wird, enthält 8 neue internationale Verbindungen und 3 inländische Verbindungen.

Der neue Fahrplan von Ukrsalisnyzja führt einen Nachtzug Nr. 7/346 – 347/8 Uschhorod – Wien ein, der aus Schlafwagen der europäischen Eisenbahnen besteht.

Ab dem 14. Dezember führt Ukrsalisnyzja einen fahrplanmäßigen Dienst zwischen Kiew und Lwiw ein.