Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der amerikanische Regierungschef Donald Trump hat sich erneut damit gebrüstet, dass er mit dem PURL-Programm Geld aus dem Krieg in der Ukraine verdient. Er erwähnte auch seinen Vorgänger Joe Biden, der seiner Meinung nach zu viel für Kiew ausgegeben hat.

Dies berichtete RBK Ukrajina unter Berufung auf Ukrinform.

„Joe Biden hat ihnen (den Ukrainern – Anm. d. Red.) 350 Milliarden Dollar gegeben, und ich gebe ihnen gar nichts. Aber ich habe ihnen am Anfang Javelina gegeben… aber Obama hat ihnen Decken gegeben“, begann Trump seine Antwort auf die Frage, ob seine Regierung weiterhin an den Gesprächen zur Beilegung des Konflikts in der Ukraine teilnehmen werde.

Ihm zufolge ist die Situation „großartig“, aber es gibt ein Problem – viele Menschen sterben und er möchte, dass dies aufhört.

Trump sagte auch, dass im vergangenen Monat 27.000 Soldaten in der Ukraine getötet wurden – „größtenteils ukrainische Soldaten und russische Soldaten“.

Gleichzeitig erinnerte der US-Präsident daran, dass Washington seine Waffen an NATO-Länder „zum vollen Preis“ verkauft und die NATO sie an die Ukraine weitergibt.

„Ich denke, sie könnten sie auch an andere geben, aber sie geben sie hauptsächlich an die Ukraine. Und sie arbeiten mit der Ukraine an den Bedingungen für die Verteilung von Waffen, Raketen usw. Aber wir geben kein Geld aus, wir geben Zeit für humanitäre Zwecke aus“, sagte Trump im Rahmen seiner Rede zur Beendigung der Verluste an Menschenleben.