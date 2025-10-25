Billigeres Gas: Moldawien hat den Transittarif für Erdgas aus Griechenland in die Ukraine gesenkt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Republik Moldau hat beschlossen, den Tarif für den Gastransit von Griechenland in die Ukraine für die Heizperiode 2025-2026 zu senken. Der Preisnachlass wird 50% betragen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die offizielle Erklärung der Nationalen Energieregulierungsbehörde der Republik Moldau (ANRE)

Am 24. Oktober hat die Agentur eine Entscheidung getroffen, die die Lieferung von Erdgas an die Ukraine sicherstellen wird. Es handelt sich um eine gemeinsame Initiative der Betreiber der Erdgasfernleitungsnetze von Griechenland, Bulgarien, Rumänien, Moldawien und der Ukraine.

„Die Initiative zielt darauf ab, die regionale Energiesicherheit zu stärken und die Erdgasversorgung der Ukraine sicherzustellen“, so die Agentur.

ANRE genehmigte eine Senkung des Tarifs für den Gastransport in die Ukraine für den moldawischen Gasfernleitungsnetzbetreiber Vestmoldtransgaz. Ein ähnlicher Preisnachlass wird vom rumänischen Gasfernleitungsnetzbetreiber Transgaz gewährt. Er beträgt 50% und ist für sechs Monate gültig – von November 2025 bis April 2026.

Der Rabatt ist interessant, weil er die gesamten Gasimportkosten der Ukraine senken wird. Die Logistik des Brennstoffs wird nämlich billiger sein, so dass wir mit den gleichen finanziellen Mitteln mehr davon kaufen können. Dies ist sehr wichtig, da die Ukraine aufgrund der russischen Terroranschläge auf die Gasförderung plant, ihre Gasimporte zu erhöhen.

Die Ukraine kauft Gas