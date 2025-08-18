FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Brände in Wohnungen, Tote und Verletzte: Fotos von einem Drohnenangriff auf Charkiw veröffentlicht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.uaBildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua

Russische Drohnen haben ein Wohngebäude in Charkiw getroffen. Bei dem Angriff wurden drei Menschen, darunter ein Kind, getötet.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Leiter der Militärverwaltung der Region Charkiw, Oleh Synjehubow.

Ihm zufolge hat der Feind ein fünfstöckiges Wohnhaus mit vier Geranium-2-Drohnen getroffen.

„Bei dem Angriff wurden drei Menschen getötet, darunter ein 1,5 Jahre altes Mädchen, dessen Leiche aus den Trümmern geborgen wurde. 17 Menschen erlitten unterschiedlich schwere Verletzungen, von denen einige ins Krankenhaus eingeliefert wurden“, sagte Synjehubow.

Er fügte hinzu, dass die Brände in den Wohnungen im ersten, dritten und fünften Stock ausbrachen. Es gab einen Einsturz der Decken und Einbrüche.

Insgesamt wurden sechs Wohngebäude und 15 Autos beschädigt.

Synjehubow stellte auch fest, dass zwei feindliche Drohnen des Typs Geranium-2 in dem angegriffenen Industriegebiet auf dem Boden aufschlugen.

Foto: Leiter der Militärverwaltung der Region Charkiw Oleh Synjehubow (t.me/synegubov)

Drohnenangriff auf Charkiw

Am Morgen des 18. August, gegen 05:00 Uhr, beschossen russische Terroristen Charkiw mit Schahed-Angriffsdrohnen. Es gab vier Explosionen in der Stadt.

Eine der Drohnen traf ein Wohngebäude, und am Ort des Angriffs brach ein Feuer aus.

Es wurde schnell klar, dass bei dem Angriff mehr als zehn Menschen verletzt und ein kleines Kind getötet wurde.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 245

