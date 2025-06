Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Austausch der Leichen der Verstorbenen, der bei den Verhandlungen in Istanbul vereinbart wurde, ist für die nächste Woche geplant.

Quelle: Erklärung des Chefs des Verteidigungsnachrichtendienstes der Ukraine Kyrylo Budanow

Wörtlich: „Der Beginn der Rückführungsmaßnahmen im Anschluss an die Verhandlungen in Istanbul ist für die nächste Woche geplant, wie die autorisierten Personen am Dienstag informiert wurden.“

Einzelheiten: Laut Budanow hält sich die Ukraine an die vereinbarten Bedingungen, trotz des Informationsdrucks und der Versuche, einseitige Entscheidungen durchzusetzen:

Als „besonders zynisch“ bezeichnete er auch die Spekulationen russischer Propagandisten zum Thema Kummer, an denen sie selbst beteiligt sind.

Zuvor hatte Generalleutnant Alexander Zorin, ein Vertreter des russischen Verhandlungsteams, gesagt, dass die Überführung der Leichen wahrscheinlich in der nächsten Woche stattfinden werde und dass Russland auf eine offizielle Mitteilung der Ukraine warte.

