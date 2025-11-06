In Butschahat ein Mann einen Passanten wegen einer Bemerkung verprügelt und eine Schießerei veranstaltet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der junge Mann erhielt eine Bemerkung für die Bewältigung physiologischer Bedürfnisse an den Wänden der U-Bahn.

In Butschawird ein 18-jähriger Mann verdächtigt, einen Passanten verprügelt und Schüsse aus einer Pistole abgefeuert zu haben, nachdem er eine Bemerkung über inakzeptables Verhalten erhalten hatte. Darüber berichtete der Pressedienst der Polizei des Kiewer Gebiets.

Der Vorfall ereignete sich, als der Angreifer zusammen mit zwei Bekannten auf einem der Fußgängerüberwege der Stadt war und physiologische Bedürfnisse an den Wänden des Übergangs befriedigte.

Als ein Mann vorbeiging und eine Bemerkung machte, reagierte der Angreifer, indem er dem Opfer mit seinen Fäusten und Füßen ins Gesicht und auf den Oberkörper schlug und dann einen Schuss aus einer Pistole abfeuerte. Nachdem das Opfer nach draußen gegangen war, holte der Angreifer ihn ein, schoss zweimal in die Luft, befahl ihm, sich auf den Boden zu legen und schlug weiter auf ihn ein.

Nachdem der Angreifer geflohen war, stellte die Polizei seine Identität und seinen Aufenthaltsort fest. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen 18-jährigen Einwohner der Region Kiew handelte. Dem Angreifer drohen bis zu sieben Jahre Gefängnis. Wir erinnern daran, dass zuvor in einem der Geschäfte in Kiew ein Mann eine Frau geschlagen hatte, nachdem sie ihm gegenüber eine Bemerkung gemacht hatte. In der Region Odessa ordnete die Ex-Frau die Schläge auf einen Soldaten an