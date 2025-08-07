FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

BEB-Detektive beschlagnahmten sieben unterirdische Vape-Produktionslinien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.netBildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net

Bei Durchsuchungen in den Regionen Kyjiw und Schytomyr beschlagnahmten die Ermittler Ausrüstung und Waren im Wert von fast 50 Millionen Hrywnja.

Detektive des Büros für wirtschaftliche Sicherheit liquidierten ein groß angelegtes unterirdisches Produktions- und Vertriebsnetz für elektronische Zigaretten und Liquids. Dies berichtet der Pressedienst des BEB am Donnerstag, den 7. August.

Die Produkte wurden ohne die entsprechende Lizenz und Kennzeichnung hergestellt. Die Waren wurden im Groß- und Einzelhandel über ein eigenes umfangreiches Netz von Verkaufsstellen in Einkaufszentren in der gesamten Ukraine sowie über das Internet verkauft.

Etwa 300 Personen waren an den illegalen Aktivitäten beteiligt.

Die Ermittler führten mehr als 40 gleichzeitige Durchsuchungen in Lagerhäusern und Büroräumen, Fahrzeugen und im Handelsnetz in der Stadt Kiew, den Regionen Kiew und Schytomyr durch.

Dabei wurden mehr als 276 Tausend Einheiten illegal hergestellter Flüssigkeiten für elektronische Zigaretten, Kits für deren Mischung, Aromen, Kartuschen mit einer Mischung zum Rauchen, sieben Linien für die illegale Herstellung von Flüssigkeiten für elektronische Zigaretten und Komponenten: Glycerin, Propylenglykol, Aromen, Nikotin mit einem Gesamtvolumen von fast 6 Tausend Litern sowie Verpackungsmaterial beschlagnahmt.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Detektive in der Region Lwiw zwei Fälle aufgedeckt haben, in denen E-Zigaretten aus China mit verbotenen Flüssigkeiten transportiert wurden.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 236

Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Vielleicht sollten Sie eine Spende in Betracht ziehen.
Diskussionen zu diesem Artikel und anderen Themen finden Sie auch im Forum.

Benachrichtigungen über neue Beiträge gibt es per Bluesky, Facebook, Google News, Mastodon, Telegram, X (ehemals Twitter), VK, RSS und täglich oder wöchentlich per E-Mail.

Artikel bewerten:

Rating: 5.0/7 (bei 1 abgegebenen Bewertung)

Mit dem Thema verbundene Stichworte:

Diese Artikel könnten Sie ebenfalls interessieren:

Kommentare

Den ersten Kommentar im Forum schreiben

Neueste Beiträge

Aktuelle Umfrage

Werden die von Trump eingeleiteten Friedensgespräche erfolgreich sein?
Interview

zum Ergebnis
Frühere Umfragen
Kiewer/Kyjiwer Sonntagsstammtisch - Regelmäßiges Treffen von Deutschsprachigen in Kiew/Kyjiw

Karikaturen

Andrij Makarenko: Russische Hilfe für Italien

Wetterbericht

Für Details mit dem Mauszeiger über das zugehörige Icon gehen
Kyjiw (Kiew)20 °C  Ushhorod23 °C  
Lwiw (Lemberg)20 °C  Iwano-Frankiwsk21 °C  
Rachiw19 °C  Jassinja19 °C  
Ternopil19 °C  Tscherniwzi (Czernowitz)21 °C  
Luzk19 °C  Riwne18 °C  
Chmelnyzkyj18 °C  Winnyzja19 °C  
Schytomyr18 °C  Tschernihiw (Tschernigow)18 °C  
Tscherkassy21 °C  Kropywnyzkyj (Kirowograd)22 °C  
Poltawa21 °C  Sumy19 °C  
Odessa27 °C  Mykolajiw (Nikolajew)28 °C  
Cherson29 °C  Charkiw (Charkow)22 °C  
Krywyj Rih (Kriwoj Rog)26 °C  Saporischschja (Saporoschje)28 °C  
Dnipro (Dnepropetrowsk)26 °C  Donezk28 °C  
Luhansk (Lugansk)30 °C  Simferopol28 °C  
Sewastopol29 °C  Jalta28 °C  
Daten von OpenWeatherMap.org

Mehr Ukrainewetter findet sich im Forum

Forumsdiskussionen