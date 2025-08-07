BEB-Detektive beschlagnahmten sieben unterirdische Vape-Produktionslinien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Bei Durchsuchungen in den Regionen Kyjiw und Schytomyr beschlagnahmten die Ermittler Ausrüstung und Waren im Wert von fast 50 Millionen Hrywnja.

Detektive des Büros für wirtschaftliche Sicherheit liquidierten ein groß angelegtes unterirdisches Produktions- und Vertriebsnetz für elektronische Zigaretten und Liquids. Dies berichtet der Pressedienst des BEB am Donnerstag, den 7. August.

Die Produkte wurden ohne die entsprechende Lizenz und Kennzeichnung hergestellt. Die Waren wurden im Groß- und Einzelhandel über ein eigenes umfangreiches Netz von Verkaufsstellen in Einkaufszentren in der gesamten Ukraine sowie über das Internet verkauft.

Etwa 300 Personen waren an den illegalen Aktivitäten beteiligt.

Die Ermittler führten mehr als 40 gleichzeitige Durchsuchungen in Lagerhäusern und Büroräumen, Fahrzeugen und im Handelsnetz in der Stadt Kiew, den Regionen Kiew und Schytomyr durch.

Dabei wurden mehr als 276 Tausend Einheiten illegal hergestellter Flüssigkeiten für elektronische Zigaretten, Kits für deren Mischung, Aromen, Kartuschen mit einer Mischung zum Rauchen, sieben Linien für die illegale Herstellung von Flüssigkeiten für elektronische Zigaretten und Komponenten: Glycerin, Propylenglykol, Aromen, Nikotin mit einem Gesamtvolumen von fast 6 Tausend Litern sowie Verpackungsmaterial beschlagnahmt.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Detektive in der Region Lwiw zwei Fälle aufgedeckt haben, in denen E-Zigaretten aus China mit verbotenen Flüssigkeiten transportiert wurden.