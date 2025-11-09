Die DPSU zeigte die Zerstörung eines russischen Unterstandes und eines Munitionsdepots

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ukrainische Kämpfer setzten Antennen und Relaisgeräte außer Gefecht, zerstörten Fahrzeuge, Schützengräben, Unterstände und ein Munitionsdepot.

Operatoren der Kompanie unbemannter Flugsysteme Prime des 5. Grenzkommandos haben Unterstände und ein Munitionsdepot der russischen Angreifer in Richtung Nord-Slobodsk zerstört. Dies berichtete der staatliche Grenzdienst und veröffentlichte ein Video.

„Als Ergebnis der effektiven Arbeit der Dronari-Einheit wurde die feindliche Artillerie aufgespürt und getroffen, Antennen und Relaisgeräte ausgeschaltet, Fahrzeuge, Unterstände, Bunker und Munitionsdepots zerstört“, heißt es in der Meldung.

Es wird auch darauf hingewiesen, dass die Russen Verluste an Arbeitskräften erlitten haben.

