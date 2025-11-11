Am dritten Jahrestag der Befreiung Chersons erinnerte Selenskyj an die Heldentat der Verteidiger der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am 11. November 2022 wehten in den Straßen von Cherson wieder die blauen und gelben Fahnen, die die Menschen monatelang versteckt hatten. Heute begeht die Ukraine den dritten Jahrestag der Befreiung der Stadt von den russischen Invasoren.

Dies berichtete RBK Ukrajina unter Berufung auf den Präsidenten der Ukraine Wolodymyr Selenskyj auf Telegram.

„Wir erinnern uns an diese Freude, an Tränen, Umarmungen. Dankbarkeit, wenn man die eigenen Leute zurückkehren sieht. Die Invasoren flohen aus Cherson dank der Stärke unseres Volkes“, erinnerte der Präsident.

Er fügte hinzu, dass wir heute dank der Stärke unseres Volkes Leben schützen, es nach den Angriffen wiederherstellen, und zwar täglich.

„Russland terrorisiert Cherson, die einfachen Menschen, das normale Leben jeden Tag. Und deshalb hat Russland hier keinen Platz. Cherson ist die Ukraine. Das sind Menschen, die das Leben wertschätzen und wirklich glücklich sind, wenn die Verteidiger des Lebens Ergebnisse erzielen“, sagte Selenskyj.

Er dankte den Soldaten, die die Stadt verteidigt und befreit haben und ehrte das Andenken all derer, die ihr Leben für die Freiheit gegeben haben.

„So wie wir Cherson nicht vergessen haben, erinnern wir uns an alle unsere Städte und Dörfer, die vom Feind besetzt wurden. Wir werden alles tun, um sie wieder nach Hause zu bringen. Ruhm für unsere Verteidiger! Ruhm für die Ukraine!“, schrieb der Präsident.

Befreiung von Cherson