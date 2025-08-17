Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am 17. August führte der ukrainische Geheimdienst eine Spezialoperation durch, bei der die Infrastruktur des Eisenbahnknotens Liski in der russischen Region Woronesch beschädigt wurde.

Quelle: ein Vertreter des Verteidigungsnachrichtendienstes der Ukraine in einem Kommentar zu Ukrajinska Prawda Details: Der Angriff wurde gemeinsam mit Einheiten des staatlichen Grenzschutzes und anderen Komponenten der ukrainischen Verteidigungskräfte durchgeführt.

Nach Angaben des militärischen Nachrichtendienstes wurde durch den Angriff der Bahnverkehr unterbrochen und die Durchfahrt von Zügen durch den Bahnhof gestoppt. Dadurch wurde der Nachschub an Munition und Personal für die russische Besatzungsarmee unterbrochen.

Der Verteidigungsnachrichtendienst der Ukraine betonte, dass der Bahnhof Liski ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt im Logistiksystem der russischen Truppen in den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine ist.