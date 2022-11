DTEK hat 20.000 Tonnen Kohle an staatliche Wärmekraftwerke geliefert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

DTEK hat 20.000 Tonnen Kohle an staatliche Wärmekraftwerke für die Heizperiode geliefert. Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens am Mittwoch, dem 30. Dezember, in seinem offiziellen Telegrammkanal mit.

Das Unternehmen hatte zuvor 100 Tausend Tonnen Kohle für den gleichen Zweck an die staatlichen Wärmekraftwerke geliefert.

„Zusätzlich zu den 100 Tausend Tonnen Kohle, die zuvor für den Bedarf der staatlichen Wärmekraftwerke geliefert wurden, hat DTEK Energy ihnen weitere 20 Tausend Tonnen geliefert.

das Unternehmen von Rinat Achmetow fügte hinzu, dass 10.000 Tonnen bereits verschifft worden seien, „weitere 10.000 Tonnen sind in Arbeit“.

„Dies wird es der Wärmeerzeugung und dem ukrainischen Energiesystem ermöglichen, die Heizperiode zuverlässiger zu überstehen“, so DTEK.