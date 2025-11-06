Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Widerstandsbewegung Freiheit Russlands hat eine Reihe von Sabotageakten auf dem Territorium des Aggressorstaates durchgeführt und dabei Dutzende von Lokomotiven zerstört, die für den Transport von Waffen und Munition im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt werden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Verteidigungsnachrichtendienst der Ukraine.

Die Widerstandsbewegung gegen das Kreml-Regime „Freiheit Russlands“ hat eine Reihe von erfolgreichen Operationen gegen die logistische Infrastruktur des Feindes durchgeführt.

„Die Rebellen der „Freiheit Russlands“ sind seit Beginn des Krieges aktiv und sind derzeit eine der größten und effektivsten Widerstandsbewegungen in der Russischen Föderation“,“ – stellte der Verteidigungsnachrichtendienst der Ukraine fest.

Nach Angaben des Geheimdienstes zielten die Angriffe auf Lokomotiven, die von den Moskauern für die Lieferung von Waffen, Munition und Ausrüstung im Rahmen der Kampfhandlungen gegen die Ukraine eingesetzt werden.

„Brandcocktails der Guerilla brannten die Steuerungs- und Stromversorgungssysteme von Dutzenden von Fahrzeugen aus, die für den militärischen Gütertransport eingesetzt wurden. Die Angriffe haben die Bewegung der feindlichen Ressourcen erheblich verlangsamt und die Stabilität der Versorgung der russischen Armeeeinheiten an der Front beeinträchtigt“, so der Verteidigungsnachrichtendienst weiter.

