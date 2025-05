Der ehemalige Wirtschaftsminister hat sich für die Nationalgarde mobilisiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Pawlo Sheremeta war etwa sechs Monate lang Minister für wirtschaftliche Entwicklung und Handel der Ukraine.

Der ehemalige ukrainische Minister für wirtschaftliche Entwicklung und Handel, Pawlo Sheremeta, hat sich zu den ukrainischen Verteidigungsstreitkräften gemeldet. Dies teilte er am 23. Mai auf seiner Facebook-Seite mit.

Der ehemalige Beamte sagte, er werde in der Nationalgarde dienen, nannte aber nicht die Brigade, die Einheit und seine Position. Pawlo Sheremeta wurde am 23. Mai 1971 in Lwiw geboren. Er war der erste Dekan der Kyjiw-Mohyla Business School und Präsident der Kyjiw School of Economics.

Sheremeta wurde am 27. Februar 2014 zum Minister für wirtschaftliche Entwicklung und Handel in der Regierung von Arseniy Yatsenyuk ernannt. Im September 2014 trat er aufgrund eines Konflikts über Personalentscheidungen in der Regierung zurück. Nach seinem Rücktritt war er in der Lehre und als Berater tätig.

