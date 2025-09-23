Eine Reihe von Zügen in der Ukraine hat sich aufgrund des russischen Angriffs verspätet: "Ukrsalisnyzja" hat die Flüge angekündigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Russische Angreifer haben in der Nacht zum 23. September die Region Kirowohrad angegriffen. Infolge des Beschusses und der Schäden verkehren einige Züge mit Verspätung.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram von Ukrsalisnyzja und den Kanal des Leiters der regionalen Militärverwaltung von Kirowohrad, Andrij Raikovych.

„Als Folge des feindlichen Beschusses und der Beschädigung der Infrastruktur in der Region Kirowohrad verkehren mehrere Züge mit Verspätung“, teilt Ukrsalisnyzja mit

Das Unternehmen stellte außerdem klar, dass die Verspätungen die folgenden Züge betreffen

nr. 54 Odessa-Dnipro;

Nr. 254 Odessa-Krywyj Rih; Nr

. 51 Odessa-Saporizhzhia

; Nr. 128 Lwiw-Saporizhzhia;

Nr. 92 Odessa-Kramatorsk. Gleichzeitig schrieb der Leiter der Militärverwaltung der Region Kirowohrad, dass die Russen einen Drohnenangriff auf die Infrastruktur der Region durchgeführt haben. Es gab keine Verletzten und das Feuer wurde eingedämmt.

Es ist jedoch unklar, ob Ukrsalisnyzja und Rajkovic von der gleichen oder einer anderen Einrichtung sprechen.

Russischer Angriff auf Bahngleise