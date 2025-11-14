Das Einheitliche Zentrum für die Identifizierung von Leichen hat in der Ukraine seine Arbeit aufgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die spezialisierte Einrichtung wird es ermöglichen, Expertenuntersuchungen durchzuführen und Daten mit internationalen Kollegen auszutauschen, hat das Innenministerium betont.

Das Einheitliche Zentrum für die Identifizierung von Leichen hat am Donnerstag, den 13. November, seine Arbeit in der Ukraine aufgenommen. Dies meldet das Innenministerium der Ukraine.

Der stellvertretende Innenminister Leonid Timtschenko betonte, dass das Zentrum die Identifizierung in den schwierigsten Fällen ermöglichen und die Namen derjenigen feststellen wird, die im Krieg mit der Russischen Föderation ihr Leben gelassen haben.

„Die spezialisierte Einrichtung wird es ermöglichen, Expertenuntersuchungen mit verschiedenen Methoden durchzuführen und Daten mit internationalen Kollegen auszutauschen, um die besten globalen Praktiken einzuführen“, hieß es in der Erklärung.

Dank der Zentralisierung der regionalen gerichtsmedizinischen Untersuchungsämter in einem einzigen System unter der Leitung des Gesundheitsministeriums und der Zusammenarbeit mit dem ukrainischen Innenministerium ist der Prozess der Identifizierung von Leichen effizienter geworden.