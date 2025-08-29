Am Ende des Sommers wurde bekannt, wie es um das Energiesystem bestellt ist

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Energieingenieure haben vor der Notwendigkeit gewarnt, den aktiven Stromverbrauch auf die Tageszeit zu verlagern.

Die Ukraine hat den Stromverbrauch am letzten Arbeitstag des Sommers erhöht. Dies berichtete Ukrenerho am Freitag, den 29. August.

„Der Stromverbrauch zeigt einen Aufwärtstrend….. Um 9:30 Uhr lag er um 1,7 Prozent höher als zur gleichen Zeit des Vortages – Donnerstag. Der Grund dafür ist der Anstieg der Lufttemperatur in den südlichen Regionen“, heißt es in dem Bericht.

Auch gestern stieg der Tageshöchstverbrauch an. Er war 1,2% höher als der Höchstwert des Vortages – am Mittwoch, den 27. August.

„Die Notwendigkeit, den aktiven Verbrauch auf die Zeit des produktivsten Betriebs der Solarkraftwerke zu verschieben, bleibt bestehen. Bitte verwenden Sie leistungsstarke Elektrogeräte von 10:00 bis 17:00 Uhr“, so Ukrenerho.

Wir erinnern uns, am 28. August meldete Ukrenerho lokale Stromausfälle nach einem groß angelegten Angriff Russlands. Es wurden aktive Reparaturarbeiten durchgeführt.

Früher im Ministerium für Energie sagte, dass die Situation mit der Stromerzeugung in diesem Sommer ist viel besser als in der Vergangenheit, und bietet keine Einschränkungen für die Bevölkerung und die Industrie, aber die Risiken der möglichen Streiks der Russischen Föderation und ihre Folgen bleiben relevant.