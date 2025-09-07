Die Entwicklung grüner Energie wird die Energiesicherheit der Ukraine stärken, so Timtschenko für The Times

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Bau neuer grüner Energieanlagen wird die Energiesicherheit der Ukraine stärken.

Dies sagte Maxim Timtschenko, CEO von DTEK, in einem Interview mit The Times, berichtet RBK Ukrajina.

„Wir bauen Solar- und Windkraftwerke und Energiespeichersysteme. Dabei geht es nicht nur um die grüne Transformation, sondern auch um die Energiesicherheit“, sagte er.

Timtschenko wies darauf hin, dass DTEK im Jahr 2023 den Bau der ersten Stufe des Windparks Tiligul 100 km von der Frontlinie entfernt abschließen wird.

Er fügte hinzu, dass DTEK nun die Einführung eines 200-MW-Energiespeichersystems vorbereitet.

„Wir haben unser erstes Energiespeicherprojekt im Kraftwerk Saporischschja umgesetzt, das derzeit in Betrieb ist. Es wurde im Jahr 2021 mit einer Kapazität von nur einem Megawatt gebaut. Und jetzt, während des Krieges, sind wir von einem Megawatt auf 200 Megawatt gewachsen. Ich bin sehr stolz, dass wir das geschafft haben“, betonte er.

Zuvor hatte Rinat Achmetows DTEK erklärt, dass das Unternehmen daran arbeitet, Möglichkeiten für ausländische Unternehmen zu schaffen, in der Ukraine zu investieren.

In den vergangenen 20 Jahren hat Rinat Achmetows DTEK mehr als 12,5 Milliarden Euro in die Modernisierung und Entwicklung seiner Energieanlagen investiert, darunter 1,64 Milliarden Euro in den Bau neuer grüner Kraftwerke.