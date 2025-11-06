Die Ernte in der Ukraine wird voraussichtlich um 6 Prozent steigen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das Wachstum wird vor allem auf die Getreideernte zurückzuführen sein – es werden etwa 59 Mio. Tonnen gegenüber 56 Mio. Tonnen im letzten Jahr erwartet.

Das Ministerium für Wirtschaft, Umwelt und Landwirtschaft prognostiziert, dass die Ernte in der Ukraine im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 6 % steigen wird, was vor allem auf eine höhere Produktion von Getreidepflanzen zurückzuführen ist. Dies gab der Minister für Wirtschaft, Umwelt und Landwirtschaft Olexij Sobolev in einem Interview mit Forbes Ukraine bekannt.

„Die diesjährige Ernte wird voraussichtlich etwas größer ausfallen – etwa 6% höher als im letzten Jahr. Das Wachstum wird vor allem auf die Getreideernte zurückzuführen sein – es werden etwa 59 Millionen Tonnen erwartet, gegenüber 56 Millionen Tonnen im letzten Jahr“, sagte er.

Gleichzeitig wird die Ernte von Ölsaaten auf dem gleichen Niveau wie im letzten Jahr bleiben. Es wird erwartet, dass etwa 79 Millionen Tonnen Getreide und Ölsaaten zusammen geerntet werden.

Der Minister wies darauf hin, dass die Landwirte in diesem Jahr 4,8 Millionen Tonnen Wintergetreide (74% der Prognose) ausgesät und 37,6 Millionen Tonnen Getreide (73% der gesamten Aussaatfläche) geerntet haben.

Sobolev stellte fest, dass die Ernte 2025 später geerntet wird. Dies spiegelt sich in dem verzerrten BIP-Wachstum in der zweiten Jahreshälfte wider, da ein Teil der Gelder, die in der ersten Jahreshälfte witterungsbedingt anfallen, in die zweite Jahreshälfte wandern.

Zur Erinnerung: Abgesehen von den Kriegsrisiken sind die Landwirte mit ungünstigen Wetterbedingungen konfrontiert. Dies könnte die Ernte 2025 beeinträchtigen.