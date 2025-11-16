Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Staatsanwaltschaft der Region Saporischschja untersucht ein Kriegsverbrechen der russischen Armee – die Erschießung von Gefangenen in der Nähe von Gulyaypol.

Das russische Militär hat drei ukrainische Soldaten exekutiert und aufgrund dieser Tatsache bereits eine Untersuchung als Kriegsverbrechen gegen Gefangene eingeleitet, wie der Pressedienst der Staatsanwaltschaft der Region Saporischschja berichtet.

Den Ermittlungen zufolge ereignete sich der Vorfall am 14. November 2025 in Richtung Gulyaypol in der Region Saporischschja, wo weiterhin aktive Feindseligkeiten stattfinden.

Die Ermordung von Kriegsgefangenen ist ein grober Verstoß gegen die Genfer Konventionen und wird als schweres internationales Verbrechen eingestuft. Die Ermittlungen im Rahmen des Strafverfahrens werden von Ermittlern der Abteilung des Sicherheitsdienstes der Ukraine in der Region Saporischschja durchgeführt.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass der Ombudsmann am 15. November sagte, dass in sozialen Netzwerken die Information eingegangen sei, dass der Feind wahrscheinlich zwei Militärangehörige in der Nähe von Zatyshye getötet habe. Inzwischen hat Deep State bestätigt, dass die Angreifer, die die Schießerei begangen haben, später liquidiert wurden.

Am Samstag, den 15. November, erklärte der Menschenrechtsbeauftragte der Werchowna Rada, Dmytro Lubinez, dass zwei Angehörige der Streitkräfte der Ukraine von russischen Angreifern in der Nähe von Zatyshye in der Region Saporischschja erschossen wurden. Später wurde bekannt, dass die Zahl der Todesopfer höher gewesen sein könnte.