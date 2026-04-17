Zum ersten Mal seit 18 Jahren: Der schwedische König ist zu einem unangekündigten Besuch in der Ukraine eingetroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Zuletzt war der Monarch im Jahr 2008 zu Besuch Der schwedische König Karl XVI. Gustav ist am Freitag, dem 17. April, zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen. In Lemberg traf er bereits mit Präsident Wolodymyr Selenskyj zusammen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Dagens Nyheter und den Telegram-Kanal des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.