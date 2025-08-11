Die EU hat 1,6 Mrd. € für die Ukraine aus den eingefrorenen Vermögenswerten Russlands erhalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Europäische Union wird der Ukraine weitere 1,6 Mrd. € zur Verfügung stellen. Dieses Geld stammt aus dem Erlös der eingefrorenen russischen Vermögenswerte.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Pressedienst der Europäischen Kommission.

„Am vergangenen Freitag (8. August – Anm. d. Red.) hat die Europäische Union 1,6 Mrd. € an so genannten Überschussgewinnen aus den Zinsen auf Barguthaben erhalten, die aus den eingefrorenen Vermögenswerten der russischen Zentralbank stammen“, erklärte die Europäische Kommission.

Sie stellte klar, dass es sich um die dritte Tranche dieser Art handelt. Die erste wurde im Juli 2024 überwiesen, die zweite im April 2025.

Die neue Tranche deckt den Gewinn aus den eingefrorenen Vermögenswerten Russlands ab, der in der ersten Hälfte des Jahres 2025 angehäuft wurde.

Die Europäische Kommission stellte klar, dass 90% der ersten beiden Tranchen über die Europäische Friedensfazilität (EPF) und 10% über die Ukraine-Fazilität an die Ukraine vergeben wurden. Ab der dritten Tranche werden 95% der Mittel zur Unterstützung der Ukraine über den Mechanismus für die Zusammenarbeit bei der Kreditvergabe an die Ukraine (ULCM) und 5% über die EPF bereitgestellt.

Eingefrorene Vermögenswerte der Russischen Föderation

Zur Erinnerung: Die westlichen Länder haben noch nicht zugestimmt, die eingefrorenen Guthaben Russlands zugunsten der Ukraine zu beschlagnahmen. Sie versorgen die Ukraine lediglich mit den Einnahmen aus diesen Vermögenswerten.

Am 10. Juli wurde berichtet, dass der ukrainische Staatshaushalt 1 Mrd. € aus russischen Vermögenswerten erhalten hat.