Die Europäische Kommission hat das 19: Paket von Sanktionen gegen Russland genehmigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Europäische Kommission hat ein neues 19. Paket von Sanktionen gegen Russland gebilligt. Einzelheiten werden später bekannt gegeben.

Dies erklärte die Sprecherin der Europäischen Kommission Paula Piño, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf The Guardian.

Ihr zufolge werden die Chefin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, und die Leiterin der Abteilung für Außenpolitik der EU, Kaja Kallas, Einzelheiten in einer Pressemitteilung bekannt geben, die im Laufe des Tages veröffentlicht wird.

Das Paket muss vom Rat der EU gebilligt werden, danach wird die Entscheidung getroffen.

Sanktionen gegen Russland

Die EU hat nach Moskaus Einmarsch in der Ukraine im Jahr 2022 18 Sanktionspakete gegen Russland gebilligt.

Die Europäische Kommission wollte am 16. September ein neues, 19. Sanktionspaket vorlegen. Der Druck von Donald Trump, der von Europa im Gegenzug für die Unterstützung der US-Sanktionen entschiedenere Schritte fordert, hat den Prozess in Brüssel jedoch erschwert.

Nach einem Telefongespräch mit Präsident Donald Trump sagte Ursula von der Leyen, das Paket werde sich gegen Banken, Energie und den Kryptowährungssektor richten.

Die Vereinigten Staaten bestehen darauf, dass die G7-Länder Zölle von bis zu 100% gegen China und Indien für den Kauf von russischem Öl verhängen. Nach Ansicht Washingtons sollte dies Wladimir Putin dazu bewegen, mit Kiew zu verhandeln. Eine solche Forderung könnte jedoch in den europäischen Hauptstädten auf Widerstand stoßen.

Laut Kaja Kallas ist die EU dabei, das 19. Maßnahmenpaket fertigzustellen und „zusätzliche Beschränkungen für den Verkauf von russischem Öl, Schattenöltankern und Banken in Betracht zu ziehen“.