Ein europäischer Hersteller von Kalk und Baumaterialien will ein Werk in Transkarpaten bauen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Calmit GmbH, ein großes europäisches Unternehmen, das auf die Herstellung von Kalk und Baustoffen spezialisiert ist, will ein Werk in der Region Transkarpaten errichten.

Dies gab Myroslav Biletskyj, Leiter der staatlichen Regionalverwaltung von Transkarpaten und der regionalen Militärverwaltung, bekannt.

Dieses Thema wurde bei einem Treffen mit Peter Vanish, dem verantwortlichen Vertreter des Unternehmens für die Projektumsetzung in der Ukraine, besprochen.

Die Calmit GmbH hat Niederlassungen in ganz Europa und wird möglicherweise bald eine weitere in der Bativska Hromada in Transkarpaten errichten.

Biletskyj sagte, dass Vertreter des Unternehmens einen möglichen Standort für die Anlage besichtigt haben. „Batovo erfüllt die Anforderungen der Kunden: die Nähe zur Grenze, die Möglichkeit des Anschlusses an die Breit- und Schmalspurbahnen und in Zukunft die Möglichkeit, eine Logistik für Rohstoffe und Fertigprodukte aufzubauen.

Für den Start müssen jedoch noch alle technischen Bedingungen analysiert werden, aber die Verhandlungen mit den Gründern des Unternehmens und seinen Vertretern in der Ukraine sind bereits im Gange.

„Die Bauindustrie in der Ukraine wird sich in den nächsten Jahrzehnten aktiv entwickeln, so dass die notwendigen Produkte auf dem Markt gefragt sein werden“, sagte Biletsky.

Calmit ist ein österreichischer Hersteller von Kalk und Baumaterialien.

Um es kurz zu machen:

Andrij Herus, Vorsitzender des Ausschusses für Energie, Wohnungsbau und Versorgung der Werchowna Rada, ist der Ansicht, dass in der Ukraine eine neue Industrieregion entsteht – in der Oblast Transkarpaten, wo viele Unternehmen eröffnet und große Erzeugungskapazitäten gebaut werden.