Besteuerung von Bankgewinnen um 50%: Das Parlament verabschiedet den Gesetzentwurf

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Werchowna Rada hat in zweiter Lesung den Gesetzesentwurf Nr. 14097 über die Besteuerung von Bankgewinnen um 50% im Jahr 2026 angenommen.

Dies geht aus der Live-Übertragung der Plenarsitzung der Werchowna Rada hervor.

„272 Abgeordnete haben dafür gestimmt.

Der Steuersatz für Banken wurde von 25% (derzeit) auf 50% angehoben.

Dieser Satz wird in jedem Quartal des nächsten Jahres und im ersten Quartal 2027 erhoben

Es wird erwartet, dass die neue Steuer im Jahr 2026 etwa 15-23 Milliarden Hrywnja und im Jahr 2027 etwa 5 Milliarden Hrywnja einbringen wird.

Um es kurz zu machen:

Der Gesetzentwurf wurde für die zweite Lesung vorbereitet, wobei neue Vorschläge berücksichtigt wurden, darunter

Verschiebung der Einführung der E-Steuer auf den 1. November 2026;

Die Befreiung der Banken von der Aufgabe, im Falle des Konkurses von Privatpersonen als Steueragenten zu handeln;

Verlängerung der Mehrwertsteuerbefreiungen für den Energiesektor bis zum 1. Januar 2027;

Verlängerung der Mehrwertsteuervergünstigungen für unbemannte Luftfahrzeuge, Wärmebildkameras, Drohnenabwehrkanonen usw. bis zum 1. Januar 2027;

Verbesserung der Bedingungen für Steuerzahler, die sich im Territorium des hohen steuerlichen Vertrauens (White Business Club) aufhalten;

Aufhebung der einheitlichen Steuer für Sicherheitsaktivitäten