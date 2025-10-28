Explosion in Chmelnyzkyj: Unter den Trümmern wird nach einer Frau gesucht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Nach vorläufigen Informationen könnte sich eine 1973 geborene Frau unter den Trümmern des Hauses befinden.

Unter den Trümmern eines mehrstöckigen Gebäudes in Chmelnyzkyj, in dem neun Wohnungen durch eine Explosion zerstört wurden, könnte sich eine 1973 geborene Frau befinden, nach der derzeit noch gesucht wird. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung Sergej Tjurin am Dienstag, den 28. Oktober in Telegram mit.

„Die Hauptaufgabe besteht nun darin, nach einer 1973 geborenen Frau zu suchen, die sich nach ersten Informationen unter den Trümmern befinden könnte. Es gibt keinen Kontakt zu ihr“, schrieb er.

Bei der Explosion wurden neun Wohnungen zerstört und 15 weitere beschädigt. Fünf Menschen wurden verletzt, darunter auch ein Kind.

Eine Such- und Rettungsaktion ist derzeit im Gange. Ein Stützpunkt wurde eingerichtet, um den Verletzten die notwendige Hilfe zukommen zu lassen.

Laut Tjurin werden verschiedene Versionen über die Ursache der Explosion in Betracht gezogen. Die endgültige Schlussfolgerung wird nach einer vollständigen Demontage der Trümmer und der Arbeit von Experten gezogen werden.

Wir werden daran erinnern, dass es heute in Chmelnyzkyj eine starke Explosion in einem mehrstöckigen Gebäude in der Straße Ternopolskaja gab. Dabei wurden die oberen Stockwerke zerstört. Die wahrscheinliche Ursache für die Zerstörung des Hauses – die Explosion einer Gasflasche.