Die Ukraine hat Polen die Genehmigung erteilt, Sucharbeiten in der Region Lemberg durchzuführen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das ukrainische Kulturministerium hat die Genehmigung für Sucharbeiten im Gebiet des ehemaligen Dorfes Huta Peniatska erteilt, das heute zu den Dörfern Zharkiv und Holubytsia in der Region Lemberg gehört. Dies teilte die Pressestelle des Ministeriums am Mittwoch, dem 18. Februar, mit.

Die Arbeiten betreffen die Suche und Lokalisierung von Begräbnisstätten der Dorfbewohner, die während des Zweiten Weltkriegs ums Leben gekommen sind.

Die Entscheidung basiert auf Vereinbarungen einer ukrainisch-polnischen Arbeitsgruppe zu Fragen des historischen Gedächtnisses. Die Sucharbeiten werden von einer gemeinsamen ukrainisch-polnischen Expedition durchgeführt.

Die Experten werden versuchen, die genaue Lage der Grabstätten zu ermitteln. Im Falle der Entdeckung von Überresten werden die Arbeiten in Form einer Exhumierung mit anschließender Umbettung fortgesetzt.

Das Ministerium wies darauf hin, dass die Ukraine und Polen für 2026 weitere Untersuchungen auf dem Gebiet beider Länder planen.

Ende 2025 erteilte das Kulturministerium bereits Genehmigungen für Sucharbeiten in den Dörfern Ostrowki und Wola Ostrowiecka in Wolhynien sowie für die Fortsetzung der Untersuchungen auf dem Gebiet des ehemaligen Dorfes Puzhnyky in der Region Ternopil.

Es sei daran erinnert, dass für das Frühjahr 2026 Arbeiten im Dorf Uhly in der Region Riwne und die Fortsetzung der ukrainischen Forschungen in Polen geplant sind.