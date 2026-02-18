Selenskyj nach den Verhandlungen: Im militärischen Bereich gibt es Fortschritte, im politischen Bereich habe ich davon nichts gehört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach dem Dreiertreffen zwischen der Ukraine, den USA und Russland am 17. und 18. Februar in Genf gewisse Fortschritte im militärischen Bereich der Verhandlungen vermeldet.

Quelle: Kommentar von Selenskyj gegenüber Journalisten nach dem Gespräch mit Vertretern der ukrainischen Delegation

Zitat des Staatsoberhauptes: „Unsere Verhandlungsgruppe hat mich über die zweitägigen Verhandlungen informiert. Was deren Inhalt betrifft, so wissen Sie, dass es zwei Bereiche gibt – den militärischen und den politischen. Hier möchte ich sagen, dass alle drei Seiten im militärischen Bereich konstruktiv waren (meiner Meinung nach, nach dem Briefing, das ich gerade erhalten habe).“

Details: Gleichzeitig gibt es laut dem Präsidenten bei den Verhandlungen über die politische Komponente keine solchen Fortschritte.

„Was die politische Komponente betrifft – das sind alles sensible Fragen, die Ihnen bekannt sind –, so sehen wir, dass es Fortschritte gibt, aber die Positionen sind noch unterschiedlich, da die Verhandlungen nicht einfach waren“, erklärte Selenskyj.

Er fügte hinzu, dass ihm die ukrainische Delegation alle Details zu den Verhandlungen später mitteilen werde.

„Das heißt, im militärischen Bereich habe ich von Fortschritten gehört, im politischen Bereich gab es einen Dialog, man hat sich darauf geeinigt, weiterzumachen, man hat sich auf eine Fortsetzung geeinigt. Aber ich habe nicht gehört, dass es dort solche Fortschritte wie im militärischen Bereich gibt“, fasste der Präsident zusammen.