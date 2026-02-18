Umjerow hat die nächste Verhandlungsphase angekündigt: Was wird für Selenskyj und Putin vorbereitet?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Während der Verhandlungen zwischen der Ukraine, den USA und Russland in Genf konnten einige Fragen geklärt werden. Die nächste Phase besteht darin, das erforderliche Maß an Übereinstimmung zu erreichen, um die erarbeiteten Lösungen den Präsidenten zur Prüfung vorzulegen.

Wie RBK Ukrajina berichtet, teilte dies der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats der Ukraine und Leiter der ukrainischen Delegation, Rustem Umjerow, während eines Gesprächs mit Journalisten mit.

Ihm zufolge arbeiteten innerhalb der Delegation politische und militärische Blöcke zusammen. Es wurden Sicherheitsparameter und Mechanismen zur Umsetzung möglicher Lösungen diskutiert. Einige Fragen konnten geklärt werden, andere werden noch weiter abgestimmt.

„Wir konzentrieren uns auf die Ausarbeitung der wichtigsten Bestimmungen, die für den Abschluss des Prozesses erforderlich sind. Dies ist eine komplexe Aufgabe, die die Zustimmung aller Seiten und Zeit erfordert. Es gibt Fortschritte, aber noch keine Details“, erklärte Umjerow.

Er merkte an, dass der nächste Schritt darin bestehe, das erforderliche Maß an Übereinstimmung zu erreichen, um die erarbeiteten Lösungen den Präsidenten zur Prüfung vorzulegen.

„Unsere Aufgabe ist es, dafür eine reale und keine formale Grundlage zu schaffen. Die Ukraine arbeitet konstruktiv. Das Endziel bleibt unverändert – ein gerechter und dauerhafter Frieden“, betonte der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates.

Verhandlungen in Genf