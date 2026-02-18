Der Generalstab hat die neuen Verluste der Russischen Föderation berechnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Gesamtverluste an Personal der russischen Armee im Krieg überstiegen 1 Million 256 Tausend Menschen.

Die Verteidigungskräfte der Ukraine haben in den letzten 24 Stunden 740 russische Angreifer neutralisiert, die Gesamtverluste an Personal des Feindes im Krieg überstiegen 1 Million 256 Tausend Menschen. Dies wurde am 18. Februar vom Generalstab der Streitkräfte der Ukraine mitgeteilt.

