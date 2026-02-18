Der politische Teil der Verhandlungen über die Ukraine ist in eine Sackgasse geraten: Axios hat den Namen des Verantwortlichen ermittelt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Dienstag, dem 17. Februar, fand in Genf die dritte Runde der Friedensgespräche zwischen der Ukraine und der Russischen Föderation unter Vermittlung der USA statt. In der politischen Gruppe sind die Parteien jedoch „in eine Sackgasse geraten“.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Beitrag des Journalisten Barack Ravid von Axios im sozialen Netzwerk X.

Nach Angaben des Korrespondenten waren die Positionen des Leiters der russischen Delegation der Grund für die „Sackgasse“, wie zwei Quellen berichteten.

„Heute sind die Verhandlungen in der politischen Gruppe in Genf in eine Sackgasse geraten. Die Quellen gaben an, dass der Grund dafür die Positionen des neuen Chefunterhändlers Russlands, Wladimir Medinskij, waren“, schrieb Ravid.

Was Medinsky genau gesagt hat, präzisiert der Journalist jedoch nicht.

Die Verhandlungen in Genf und die Rolle von Medinskij