Straßen und andere Probleme: Worüber sich die Einwohner von Kiew beschweren

Fast 350 Schlaglöcher haben Autofahrer auf der Strecke Kiew – Odessa gezählt. Diese Zahl wurde am 16. Februar vom Telegram-Kanal „Hey, Kiew“ verbreitet, der Daten aus der App Waze veröffentlichte.

Aufgrund der Schlaglöcher beträgt die Geschwindigkeit der Fahrzeuge auf einigen Abschnitten der internationalen Autobahn nicht mehr als 10 Kilometer pro Stunde. Manchmal sind die Autofahrer gezwungen, auf die Gegenfahrbahn auszuweichen, um die Krater im Asphalt zu umfahren. Aufgrund des Zustands der Fahrbahn kam es bereits zu mehreren schweren Unfällen.

In den sozialen Netzwerken finden sich zahlreiche Videos von kaputten Straßen im ganzen Land – von der Straße nach Odessa bis zur Richtung Schytomyr. Das Problem betrifft jedoch nicht nur die Fernstraßen.

Kiew leidet seit Anfang Januar unter Schlaglöchern. Nach den winterlichen Frösten und plötzlichen Tauperioden ist der Asphalt in der ganzen Stadt zerfallen. Der Schnee, der wochenlang auf den Straßen lag, hat die Fahrbahn unbemerkt zerstört. Als er geschmolzen war, kam darunter zerstörter Asphalt zum Vorschein. Es ist jedoch schwierig, das tatsächliche Ausmaß des Problems zu messen.