Es sei gerade die Ukraine, die derzeit Zeit für Europa gewinne, indem sie verhindere, dass russische Panzer durch europäische Straßen rollen, wie es 1956 in Budapest der Fall war, erinnerte der Außenminister.

Außenminister Andrij Sybiha kommentierte am 18. Februar die jüngste Erklärung des ungarischen Außenministers Péter Szijjártó zum Schutz Europas.

Sybiha erinnerte daran, dass es gerade die Ukraine ist, die Zeit für Europa gewinnt, indem sie russische Panzer daran hindert, auf europäischen Straßen zu fahren. Gleichzeitig stellte er fest, dass russische Auszeichnungen bei einigen Antragstellern zu „Amnesie“ führen.

„Es ist interessant, was ethnische Ungarn, die die Ukraine verteidigen, über diese unverschämte Behauptung denken. Die Ukraine gewinnt Zeit für Europa, indem sie verhindert, dass russische Panzer durch europäische Straßen rollen, wie es 1956 in Budapest der Fall war. Wahrscheinlich verursachen russische Auszeichnungen und Einnahmen aus dem Energiesektor Amnesie“, fügte der ukrainische Minister hinzu.

Zuvor hatte Szijjártó angemerkt, dass Ungarn die Aussagen ukrainischer und europäischer Politiker, wonach die Ukraine Europa verteidige, als „große Lüge“ betrachte.

Darüber hinaus betonte er, dass das Aggressorland kein einziges europäisches Land angegriffen habe, während die Sicherheit Europas durch die NATO und nicht durch die Ukraine gewährleistet werde.

Wir erinnern daran, dass der ungarische Ministerpräsident Wiktor Orbán sein „Rezept“ für den Sieg Europas darin sah, keine Gelder mehr an die Ukraine zu überweisen.