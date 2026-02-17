Die Ukraine ist bereit, von Angriffen abzusehen – Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Ukraine sei nicht an einer Fortsetzung des Krieges interessiert und agiere „spiegelbildlich“, um ihr Land zu verteidigen, betonte der Präsident.

Die Ukraine ist ernsthaft entschlossen, den Krieg zu beenden, während Russland selbst am Tag der Verhandlungen in Genf massive Beschüsse durchgeführt hat. Dies erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer abendlichen Videobotschaft am Dienstag, dem 17. Februar.

„Noch heute wird es einen Bericht der Delegation geben – nach der ersten Verhandlungsrunde in Genf. Die Kollegen müssen auf jeden Fall die Frage nach diesen Angriffen stellen – vor allem an die amerikanische Seite, die sowohl uns als auch Russland aufgefordert hat, von Angriffen abzusehen. Die Ukraine ist bereit. Wir wollen keinen Krieg“, erklärte der Staatschef. Selenskyj betonte, dass die Ukraine nicht an einer Fortsetzung des Krieges interessiert sei und „spiegelbildlich“ handle, indem sie ihr Land und ihre Unabhängigkeit verteidige.

Der Präsident fügte hinzu, dass die entscheidende Frage weiterhin bei Russland liege – ob es zu echter Diplomatie und Frieden bereit sei und ob es Konsequenzen für die Fortsetzung der Raketen- und Drohnenangriffe geben werde. „Die Frage richtet sich nur an die Russen: Was wollen sie? Und ob es Konsequenzen für Russland geben wird, wenn „Schaheds“, Raketen und fantasievolle Gespräche über historische Themen für sie wichtiger sind als echte Diplomatie und dauerhafter Frieden“, bemerkte Selenskyj.

Zur Erinnerung: In Genf ist der erste Tag der Verhandlungen zwischen der Ukraine, den USA und der Russischen Föderation zu Ende gegangen. Am Morgen des 18. Februar werden die politischen und militärischen Gruppen ihre Arbeit fortsetzen. Verhandlungen in Genf: erste Ergebnisse