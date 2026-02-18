Drohnen haben erneut Tscheboksary angegriffen, wo sich das russische Rüstungsunternehmen „Progress“ befindet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Präsident der Republik Tschuwaschien, Oleg Mykolajiw, berichtete von einem massiven Drohnenangriff auf die Stadt Tscheboksary, in der sich das für die russischen Streitkräfte tätige Unternehmen „VNIIR-Progress“ befindet.

Quelle: Mykolajiw auf Telegram, russischer Telegram-Kanal Astra und Verteidigungsministerium der Russischen Föderation auf Telegram

Direkte Rede des Präsidenten der Republik: „Am Morgen wurde auf dem Gebiet der Republik Tschuwaschien ein Angriff von Drohnen im Bezirk Nowojuschnoje bei Tscheboksary und im Bezirk Tscheboksary (Jauschi) registriert.“

Details: Der Beamte versicherte, dass es keine Opfer und keine Schäden an wichtigen Bauwerken gebe, fügte jedoch hinzu, dass „die Rettungs- und Einsatzdienste vor Ort im Einsatz sind“.

Später meldete Mykolajiw einen erneuten Angriff auf Tscheboksary, forderte die Einwohner jedoch auf, „nicht in Panik zu geraten“.

Der Telegram-Kanal Astra berichtete unter Berufung auf Anwohner über Explosionen in der Stadt und veröffentlichte Fotos von Rauchwolken.

Nach Angaben der Einwohner gab es einen weiteren Treffer auf das Verteidigungsunternehmen „VNDIR-Progress“.

Das russische Verteidigungsministerium erklärte, dass die Luftabwehr in der Nacht angeblich 43 ukrainische Drohnen abgefangen und zerstört habe. Insbesondere seien 21 Drohnen über der Region Brjansk, 6 über der Region Belgorod, 5 über der Region Kursk und jeweils 2 über der Region Rostow und der Republik Tschuwaschien abgeschossen worden. Außerdem seien 6 UAVs über dem vorübergehend besetzten Krim und 1 über dem Schwarzen Meer zerstört worden.

Zur Information: „VNIIR-Progress“ ist Teil des Produktionsverbunds „ABS Elektro“.