In der Ukraine werden am 19. Februar rund um die Uhr Stromabschaltungen durchgeführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am 19. Februar werden in allen Regionen der Ukraine rund um die Uhr Stromabschaltungen und Leistungsbeschränkungen (für industrielle Verbraucher) gelten.

Dies wurde von „Ukrenerho“ bekannt gegeben.

Wie die Energieversorger erklären, sind die Gründe für die Einführung der Beschränkungen die Folgen der russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Energieanlagen.

„Die Situation im Energiesystem kann sich ändern. Die Zeiten und der Umfang der Stromabschaltungen an Ihrer Adresse können Sie auf den offiziellen Seiten der Energieversorger in Ihrer Region einsehen“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

„Ukrenerho“ rief dazu auf, sparsam mit Strom umzugehen, wenn er planmäßig zur Verfügung steht.