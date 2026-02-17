Mord an einer Absolventin in der Region Ternopil: Der Angeklagte wurde zu 15 Jahren Haft verurteilt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Gerichtsverfahren in dem Aufsehen erregenden Fall des Mordes an einer Abiturientin in der Region Ternopil dauerte mehr als acht Jahre und endete mit einem Schuldspruch.

Ein Einwohner des Kremenets-Bezirks wurde wegen vorsätzlichen Mordes an einer 17-jährigen Abiturientin in Wischnzew zu 15 Jahren Haft verurteilt. Das Gerichtsverfahren dauerte mehr als acht Jahre. Dies teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag, dem 17. Februar, mit.

„Ein Einwohner des Kreises Kremenets wurde wegen vorsätzlichen Mordes und sexueller Gewalt gemäß Art. 115 Abs. 2 und Art. 153 Abs. 3 des Strafgesetzbuches der Ukraine zu 15 Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Zum Zeitpunkt der Tat war er minderjährig, was laut Gesetz die maximale Strafdauer begrenzte“, heißt es in der Mitteilung.

Die Straftat ereignete sich 2017 in Vyshneve. Eine 17-jährige Frau kehrte nach ihrem Schulabschluss nicht nach Hause zurück. Ihre Leiche wurde am nächsten Morgen in der Nähe der Bildungseinrichtung entdeckt.

Wie berichtet wird, haben der Angeklagte und die Verteidigung über viele Jahre hinweg wiederholt versucht, das Verfahren zu verzögern, indem sie verschiedene Versionen der Ereignisse vorbrachten, jedoch bestätigten die gesammelten Beweise seine Schuld.

Das Gericht verhängte die höchstmögliche Strafe in diesem Fall – 15 Jahre Freiheitsentzug.

Wir erinnern daran, dass ein Gericht in der Region Charkiw drei Minderjährige für schuldig befunden hat, einen 62-jährigen Mann in Berestyn ermordet zu haben, und sie zu jeweils 12 Jahren Freiheitsentzug verurteilt hat.