Verhandlungen in Genf: Alles, was über das Treffen zwischen der Ukraine, den USA und Russland bekannt ist

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das Schweizer Genf ist Gastgeber einer neuen Runde der Dreiergespräche zwischen der Ukraine, den USA und Russland. Das Treffen findet vor dem Hintergrund der Äußerungen von Donald Trump statt, dass Kiew „so schnell wie möglich an den Verhandlungstisch zurückkehren“ müsse, sowie nach einem massiven nächtlichen Angriff der Russischen Föderation auf die Ukraine.

Das Wichtigste:

Die dritte Runde findet in Genf (Schweiz) statt und wird auch morgen fortgesetzt.

Es ist das erste Treffen zwischen den Parteien in Europa seit Beginn des umfassenden Krieges.

Die Russische Föderation hat erklärt, dass die Tagesordnung auch Fragen zu den Gebieten umfassen wird.

Die Ukraine beabsichtigt, das Energieabkommen und humanitäre Fragen anzusprechen.

Zusammensetzung der ukrainischen Delegation: Umjerow, Budanow, Skibizkij, Kyslyzja, Gnativ, Arakhamia.

Die USA werden vertreten durch Witkoff, Kushner, Driscoll und Grinkevich.

Die Russische Föderation hat den Status ihrer Delegation herabgestuft, deren Leitung nun der „Historiker“ Medinsky innehat (zuvor war es der Chef des russischen Geheimdienstes Kostyukow).

Trump verstärkte am Vortag den Druck und erklärte, dass die Ukraine „sich besser schnell an den Verhandlungstisch setzen sollte“.

Vor den Verhandlungen führte die Russische Föderation einen massiven Angriff auf die Energiewirtschaft der Ukraine durch. 13:27

Während alle auf den Beginn der Verhandlungen zwischen der Ukraine, den USA und Russland in Genf warten, wurde in der gesamten Ukraine wegen der Gefahr eines Raketenangriffs Alarm ausgelöst. Beobachtungskanäle berichten, dass es sich um eine „Oreshnik“-Rakete handeln könnte. Weitere Informationen über die Gefahr dieser Rakete finden Sie in unserem Artikel unter dem Link.

Am 17. Februar wurde in der gesamten Ukraine Luftalarm ausgelöst (alerts.in.ua).

12:24