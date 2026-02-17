Die Verteidigungskräfte haben eine Ölraffinerie in Russland getroffen und die Logistik der Angreifer in der Region Donezk gestört – Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Streitkräfte der Ukraine haben die Ölraffinerie Ilsky in der Russischen Föderation sowie Lager, Kommunikationsknotenpunkte und die Streitkräfte der Invasoren in Donbass und Saporischschja angegriffen.

In der Nacht zum 17. Februar haben die Verteidigungskräfte die Ölraffinerie „Ilsky“ im Krasnodar-Gebiet der Russischen Föderation sowie logistische Objekte und die Streitkräfte in den besetzten Gebieten angegriffen.

Quelle: Mitteilung des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte

Details: Nach Angaben des Generalstabs wurden außerdem logistische Einrichtungen der Besatzer getroffen. Insbesondere Lagerhäuser des MTZ in Donezk und in der Nähe der Ortschaft Lydyne im besetzten Gebiet Donezk.

Ebenfalls getroffen wurden Gebiete, in denen sich der Feind auf dem vorübergehend besetzten Gebiet der Region Saporischschja in den Gebieten Rozywka und Lyubymivka konzentriert hatte.

In der Nähe der Ortschaft Zelenopil im vorübergehend besetzten Gebiet der Region Saporischschja wurde ein Kommunikationsknotenpunkt der 127. motorisierten Schützendivision des Feindes getroffen.

Die Verluste der Angreifer und das Ausmaß der verursachten Schäden werden derzeit ermittelt.

Was zuvor geschah: Zuvor hatten der Operative Stab der Region Krasnodar, russische öffentliche Medien und Monitoring-Kanäle berichtet, dass in der Nacht zum 17. Februar Drohnen eine Reihe von Objekten in der Russischen Föderation angegriffen hätten, darunter die Ölraffinerie Ilsky in der Region Krasnodar, wo es infolge des Treffers zu einem Großbrand gekommen sei.

Zur Information: Die Ölraffinerie Ilsky ist eines der größten Unternehmen der Ölindustrie im Süden Russlands und spielt eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Erdölprodukten. Die Gesamtkapazität der Anlagen zur Erstverarbeitung beträgt 6,6 Millionen Tonnen Öl pro Jahr. Das Unternehmen ist an der Versorgung der Besatzungsarmee beteiligt.