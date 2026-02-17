Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Kampfaufgabe wurde von Drohnenpiloten der Aufklärungseinheit Askold in den Richtungen Kursk und Severo-Slobodskoe ausgeführt.

Kämpfer der Brigade „Stahlkordon“ zerstörten einen Panzer, zwei Antennen, ein Auto und eine Drohne der russischen Invasoren in den Richtungen Kursk und Severo-Slobodsk. Dies teilte der Grenzschutzdienst mit und veröffentlichte ein Video.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Kampfmission von Drohnenpiloten der Aufklärungseinheit Askold durchgeführt wurde.

