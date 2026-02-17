Stromsparen: In Kiew haben die Betreiber von Außenwerbung die Beleuchtung erheblich reduziert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In Kiew haben die Betreiber von Außenwerbung den Stromverbrauch für digitale und Fassadenwerbung um 78 % reduziert, um das Stromnetz der Hauptstadt unter den Bedingungen des Kriegsrechts zu unterstützen.

Dies teilte der stellvertretende Vorsitzende der Kiewer Stadtverwaltung, Valentin Mondrijewski, mit.

Er merkte an, dass dieses Ergebnis durch die vollständige Abschaltung von etwa 3.800 Werbetafeln mit Außenbeleuchtung und die Begrenzung der Helligkeit erreicht wurde. Darüber hinaus wurden zusätzliche Zeitpläne für die freiwillige Abschaltung von Werbeträgern eingeführt.

„Der Markt für Außenwerbung hat ein konkretes Ergebnis gezeigt – die Belastung des Netzes wurde erheblich reduziert“, erklärte Mondrijewski.

Er berichtete, dass die Betreiber zusätzlich, um die Überwindung der kritischen Energiesituation zu unterstützen, die Zeitpläne für die freiwillige Abschaltung von digitalen Werbeträgern, Werbeträgern mit Innenbeleuchtung und Fassadenwerbung im Februar und März fortsetzen:

Bis zum 15. Februar – von 19:00 bis 7:00 Uhr;

Vom 16. bis 28. Februar – von 20:00 bis 7:00 Uhr;

Vom 1. bis 14. März – von 21:00 bis 7:00 Uhr.

Außenbeleuchtete Werbetafeln werden weiterhin vollständig ausgeschaltet, verwenden keine Beleuchtung und verbrauchen keinen Strom.