Kasparow äußerte sich dazu, ob der Krieg enden wird, solange Putin an der Macht bleibt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Für den russischen Diktator Wladimir Putin ist es von Bedeutung, die ukrainische Staatlichkeit zu beseitigen, daher beabsichtigt er nicht, den Krieg zu beenden.

Dies erklärte einer der Führer der russischen Opposition, Garri Kasparow, in einem Interview mit RBK Ukrajina.

„Der Grund für den Krieg ist noch nicht eindeutig geklärt. Solange der entscheidende Satz, der den Grund für den Krieg definiert, nämlich Putins Wunsch, die ukrainische Staatlichkeit zu beseitigen und den russisch-sowjetischen imperialen Einfluss auf Osteuropa wiederherzustellen, nicht ausgesprochen wird, ist alles andere nur Gerede für die Armen“, erklärte Kasparow.

Seinen Worten zufolge würde ein gewisser Kompromiss zur Beendigung des Krieges bedeuten, dass Putin sich einfach neu formiert und weitermacht, da der Krieg für den russischen Diktator nicht einmal in der Ukraine endet.

„Putins Krieg ist ein globaler Krieg, ein Krieg gegen den sogenannten Westen, gegen liberale Demokratien, und hier repräsentiert Putin den illiberalen Teil der Welt“, betonte einer der Führer der russischen Opposition.

Er betonte auch, dass der Versuch, eine Einigung über das Ende des Krieges in der Ukraine zu finden, ohne die Ursachen des Krieges zu beseitigen, zum Scheitern verurteilt sei.

„Die Ukraine kann einen Kompromiss eingehen. Es ist jedoch völlig offensichtlich, dass der Krieg nicht beendet werden kann, solange Putin an der Macht ist. Alles andere ist nur Schaum. Putin ist Krieg. Putins Russland ist ein Militärlager. Das bedeutet nicht, dass die Russische Föderation ohne Putin den Krieg beenden wird, aber unter Putin wird sie ihn definitiv nicht beenden“, fügte Kasparow hinzu.

Seinen Worten zufolge wird Putin den Krieg fortsetzen, da er zum wichtigsten Mechanismus für den Erhalt seiner Macht geworden ist.