Durch russische Angriffe in den Regionen Charkiw, Cherson und Saporischschja wurden neun Personen verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Infolge russischer Angriffe auf die Regionen Charkiw, Cherson und Saporischschja wurden in den letzten 24 Stunden neun Personen verletzt, Wohnhäuser und Infrastruktureinrichtungen beschädigt.

Quelle: Oleg Synyegubov, Leiter der Militärverwaltung der Region Charkiw, Alexander Prokudin, Leiter der Militärverwaltung der Region Cherson, Ivan Fedorow, Leiter der Militärverwaltung der Region Saporischschja

Details: In der Region Charkiw beschossen russische Truppen drei Ortschaften. Im Dorf Gusinka der Gemeinde Kindraschi wurden zwei Männer im Alter von 51 und 52 Jahren verletzt. Außerdem wurden in Kosatscha Lopan drei Privathäuser und ein Auto beschädigt, und im Dorf Energetikow wurden Stromleitungen beschädigt.

Die Angreifer setzten gelenkte Bomben und Drohnen ein, darunter vom Typ „Geran-2“.

In der Region Cherson wurden durch russische Angriffe sechs Menschen verletzt. Die russischen Streitkräfte griffen Wohngebiete und kritische Infrastruktur in Cherson, Antonivka, Bilozerka, Beryslaw und anderen Ortschaften an.

Drei Hochhäuser, sechs Privathäuser, ein Verwaltungsgebäude, ein Unternehmen, eine Gasleitung und Transportmittel wurden beschädigt.

In der Region Saporischschja wurde eine Person durch einen Angriff auf den Bezirk Saporischschja verletzt.

Insgesamt führten die Angreifer 386 Angriffe auf 35 Ortschaften der Region durch, wobei sie Flugzeuge, über 200 Drohnen, Raketenwerfer und Artillerie einsetzten. Es gingen 67 Meldungen über Schäden an Wohngebäuden, Fahrzeugen und Infrastruktur ein.