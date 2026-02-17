Russland hat einen Angriff auf die Verkehrsinfrastruktur und ein Gymnasium in Tschernihiw durchgeführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Gymnasiasten befinden sich im Fernunterricht, ebenso wie die übrigen Schüler im Umkreis von 20 Kilometern. Insgesamt gab es in der vergangenen Nacht in der Region Tschernihiw 17 russische Beschüsse.

In der Region Tschernihiw haben russische Soldaten letzte Nacht und heute Morgen Angriffe auf die Verkehrsinfrastruktur und ein Gymnasium durchgeführt. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Tschernihiw, Wjatscheslaw Tschaus, am 17. Februar mit.

Ihm zufolge griff eine FPV-Drohne gestern Abend eine Schule in Semenivka an. Die Fassade wurde beschädigt, Fenster wurden zerstört. Chaus merkte an, dass die Schüler aus Sicherheitsgründen wie alle anderen Schüler im Umkreis von 20 Kilometern „Fernunterricht” erhalten.

Ebenfalls in der Nacht und am Morgen wurden Transportinfrastrukturen im Bezirk Koryukowka von „Geranien“ getroffen. Durch den Angriff wurden auch Privathäuser beschädigt.

Insgesamt gab es in der vergangenen Nacht in der Region Tschernihiw 17 russische Beschüsse und 32 Explosionen.

Zur Erinnerung: In der Nacht zum Dienstag, dem 17. Februar, wurde Odessa Ziel eines Angriffs russischer Drohnen, die erhebliche Schäden an der städtischen Infrastruktur und an zivilen Gebäuden verursachten. In einem Stadtteil brach in den oberen Stockwerken eines mehrstöckigen Wohnhauses ein Feuer aus. Es sind zwei Verletzte bekannt.

In der Region Sumy kam bei dem Angriff der Angreifer eine 68-jährige Frau ums Leben. Ihre Familie – ihr 42-jähriger Sohn, ihre 40-jährige Schwiegertochter und ihre beiden Söhne im Alter von 7 und 15 Jahren – wurden verletzt.